Eingebrochen sind laut Polizei unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag, 17.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9.45 Uhr, in eine Gaststätte an der Kalmithöhenstraße in Maikammer. Dabei öffneten sie gewaltsam ein Fenster und durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen. Die Polizei in Edenkoben bittet Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Telefon 06323 955-0, E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de, zu melden.