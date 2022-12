In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bislang unbekannte Täter in mehrere Gartenhäuser nahe der L532 in Mußbach eingebrochen. Laut Polizei wurden unter anderem ein Stromgenerator und Lebensmittel gestohlen. In der Nähe des Tatorts fanden die Beamten drei herrenlose Schubkarren mit weiteren Gegenständen auf, die sich noch nicht zuordnen lassen. Geschädigte und Zeugen können sich unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.