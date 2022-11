Die Neustadter Polizei hat zwei Einbrecher festnehmen können. Die beiden Männer waren am Sonntag gegen 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Königsbach eingebrochen und hatten mehrere Wertgegenstände gestohlen. Ein Zeuge hat die beiden Täter beim Verlassen des Anwesens beobachten können. Da er die Männer sehr präzise beschreiben konnte, konnte die Polizei die beiden in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der 41-jährige Landauer und der 44-jährige Ludwigshafener wurden am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls, beide Beschuldigten wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten gebracht.