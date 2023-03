Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Welle von Einbrüchen in Weingüter und Beherbergungsbetriebe ist offenbar von der Südpfalz nach Neustadt geschwappt. Wie die Polizei in Neustadt auf Anfrage mitteilt, traf es in der Nacht von Montag auf Dienstag drei Betriebe in der Andergasse in Hambach.

Nach Informationen der RHEINPFALZ waren es sogar vier Weingüter, in denen die Langfinger am Werk waren. Eines der Opfer sprach gegenüber der Redaktion von hoher Professionalität, mit der