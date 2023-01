Die Kriminalpolizei Neustadt hat am Donnerstag zwischen 16 und 22 Uhr Schwerpunktkontrollen vorgenommen – mit dem Ziel, Wohnungseinbrüche zu verhindern. Dazu waren mehrere Polizeiautos in Wohngebieten unterwegs. Dabei konnten die Polizisten über zehn verdächtige Fahrzeuge und Insassen feststellen und kontrollieren. Die Polizei bezeichnet die Aktion als erfolgreiche Form der Prävention, da im Zeitraum und in den Gebieten keine Einbrüche oder verdächtige Wahrnehmungen gemeldet worden seien.