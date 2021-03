In zwei Kindertagesstätten ist in der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, eingebrochen worden: in die Kita am Frantzplatz sowie in die Einrichtung im Silvanerweg. Der oder die Täter drangen über ein aufgebrochenes Fenster in die Gebäude ein und durchwühlten mehrere Räume und Schränke. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein geringer Bargeldbetrag sowie ein Laptop entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben, Telefon 06323/9550 oder mit der Kriminalpolizei in Landau, Telefon 06341/2870 in Verbindung zu setzen.