Die Schorle-Helden in Duttweiler erklären den heutigen Samstag zum Schorle-Samstag: Wer sich über die Schorleproduktion in dem Unternehmen informieren will, kann dies am heutigen Samstag zwischen 11 und 17 Uhr im Sektkeller im Wiesental, Unterer Dorfwiesenweg. Auf dem Programm stehen laut Geschäftsführer Jörg Walter Betriebsführungen, Verkostung der Rieslingschorle aus dem Fass, das komplette Produktangebot sowie frische Dampfnudeln und Livemusik von „Barnikel & Wood“. Informiert wird zudem über die Ergebnisse einer Bachelorarbeit zum Thema „Wie nachhaltig ist Weinschorle aus dem Fass“. Der Eintritt ist frei, es gelten die Corona-Hygiene-Regeln. Weitere Informationen im Internet unter www.schorle-helden.de