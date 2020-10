Die Polizei hat am Mittwoch erneut das Einfahrtsverbot in der Branchweilerhofstraße in Neustadt kontrolliert. Zwischen 10 und 11 Uhr verwarnten die Beamten nach eigenen Angaben zwölf „Umleitungsmuffel“. Erst am Dienstag hatte die Polizei an derselben Stelle kontrolliert und 19 Verstöße festgestellt. Am vergangenen Samstag waren es gar 34 Verkehrsteilnehmer in 90 Minuten. Weil dort Gas- und Wasserleitungen erneuert werden, ist die Straße halbseitig gesperrt, es gilt eine Einbahnstraßen-Regelung von Westen her. Die Umleitung führt über die Nachtweide und die Speyerdorfer Straße Richtung Adolf-Kolping-Straße.