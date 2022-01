Die Einbahnstraßenregelung in der oberen Marktstraße in Maikammer wird ab 1. Februar ab der Kreuzung Frantzplatz/Schulstraße bis Marktplatz gedreht. Künftig läuft der Verkehr in Ost-West-Richtung. Radfahrerinnen und Radfahrer können die Straße nach wie vor in beide Fahrtrichtungen benutzen. Die Einbahnstraßenregelung befinde sich noch in einer Testphase, verdeutlichte Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU). Mit der Regelung soll eine einheitliche Fahrtrichtung von der unteren St. Martiner Straße aus geschaffen und getestet werden.