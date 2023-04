38 neue Mitbürgerinnen und Mitbürger hat Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel am Montag begrüßt. Sie stammen aus Syrien, Indien, Ungarn, Thailand, Spanien, Tunesien, Afghanistan, der Türkei, den Niederlanden und aus dem Kosovo beziehungsweise aus Serbien. Weigel überreichte ihnen die Einbürgerungsurkunde und ein Grundgesetz. „Dass Sie diesen Weg gehen, zeigt Ihr Bekenntnis zu diesem Staat, dieser Verfassung und unseren Werten sowie den Wunsch zur Integration, damit wir alle gut zusammen leben können“, sagte Weigel. Er ermutigte alle, sich in Neustadt ehrenamtlich zu engagieren, sei es in Vereinen, in der Kultur oder sozial. Weigel würdigte Eredesvinda Lopez Herreros, die ebenfalls die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt, für ihren „unermüdlichen Einsatz“. Lopez, die aus Spanien stammt, ist seit Jahren im Beirat für Migration und Integration sowie im Verein für Bildung und Integration aktiv.