Bei einer Feierstunde im Ratssaal hat Oberbürgermeister Marc Weigel am Montag 33 Neustadterinnen und Neustadtern die Einbürgerungsurkunde überreicht. Somit haben sie nun alle Rechte und Pflichten, die mit der deutschen Staatsangehörigkeit einhergehen. Ursprünglich stammen sie aus Afghanistan, Ägypten, Brasilien, Bulgarien, Frankreich, Indien, Iran, Kroatien, Nigeria, Niederlande, Simbabwe, Somalia, Syrien, Türkei, Ukraine und Vietnam.

Der Oberbürgermeister beglückwünschte die Frauen, Männer und Kinder aus den 16 Nationen zu ihrer Einbürgerung und sagte: „Mit dieser sehr persönlichen Entscheidung bekennen Sie sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Landes und zu dessen Werten. Bitte tragen Sie dazu bei, das Miteinander in unserer Gesellschaft zu stärken.“ Weigel rief außerdem dazu auf, sich in Neustadt zu engagieren – in Vereinen, Parteien oder in Ehrenämtern.

Die Eingebürgerten erfüllen alle Voraussetzungen für die deutsche Staatsbürgerschaft und haben alle Hürden erfolgreich genommen. Unter anderem wurden aufwendige Deutschkurse und schwierige Einbürgerungstests absolviert. Dafür sprach Oberbürgermeister Weigel seinen Respekt aus: „Es ist kein leichter Weg, den Sie gegangen sind, und viele von Ihnen mussten sehr lange auf die heute überreichte Urkunde warten.“ Alle Eingebürgerten müssen mehrere Jahre in Deutschland leben und nachweisen, ihren Lebensunterhalt alleine zu bestreiten, keine Vorstrafen zu haben und die deutsche Sprache zu beherrschen.