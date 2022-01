Am Montag hatten wir über einen kuriosen Feuerwehr-Einsatz berichtet. Wehrleute mussten der Polizei am Samstag in der Nähe der Wolfsburg helfen, am Wegesrand liegendes Diebesgut zu verladen. Mehr konnten wir am Montag dazu nicht in Erfahrung bringen. Es hieß nur lapidar: Dass bei der Inspektion „weitere Maßnahmen“ stattfanden. Am Dienstag konnte Helmut Landwich, stellvertretender Inspektionsleiter, die Sache aufklären. Das mysteriöse Diebesgut, bei dessen Verladung die Feuerwehr half, sei ein aufgebrochener Zigarettenautomat gewesen. Diesen hätten unbekannte Täter komplett entwendet. Die Polizei ermittelt noch, woher der Automat stammt – sie muss also klären, wo er abmontiert wurde. Klar ist: Nach der Spurensuche übergab die Polizei den Automaten zur Entsorgung dem Wertstoffhof.