Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 2014 zieht der von Dorothée Aschoff gestaltete Abendmahltisch aus mit Kunstharz gehärtetem Papier als künstlerisches Ausrufezeichen die Blicke der Besucher in der Neustadter Stiftskirche auf sich. Jetzt bekommt der Altar von derselben Neustadter Künstlerin ein nicht minder spektakuläres Geschwister-Werk in Form eines Osterkerzenleuchters an die Seite gestellt.

Noch ist die Arbeit nicht ganz abgeschlossen, doch wohin die Reise geht, kann man in Dorothée Aschoffs Atelier im Ägyptenpfad sogar schon von außen unschwer erkennen: Auf einer