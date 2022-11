In Neustadts Partnerstadt Lincoln wird 2022 sogar ein Doppel-Jubiläum gefeiert.

Gleich zwei Jubiläen verbinden Neustadt und seine englische Partnerstadt Lincoln in diesem Jahr. So wird der Weihnachtsmarkt 40 Jahre alt, veranstaltet wird er vom 1. bis 4. Dezember. Das adventliche Treiben in Lincoln gilt sogar als eines der größten in Europa, woran die Neustadter, allen voran die Feucht-Fröhlichen (FFN), nicht ganz unschuldig sind. Folglich sind FFN-Mitglieder vor Ort, wenn der Startschuss fällt.

Allerdings reisen sie nicht alleine an. Mit dabei sind Oberbürgermeister Marc Weigel und sein früherer Amtsvorgänger Dieter Ohnesorge, der im Jahr 1982 auf Wolfgang Brix gefolgt war. In Ohnesorges Amtszeit fiel damit der erste Weihnachtsmarkt in der Partnerstadt, zwölf Jahre, nachdem die Verbindung offiziell besiegelt worden war.

Wingert an Gotteshaus

Die Feucht-Fröhlichen aber sind nicht nur schuld am englischen Budenzauber, sondern auch am nördlichsten Weinberg von England. Womit wir beim zweiten Jubiläum wären. Denn vor 50 Jahren hatten die Stadt Neustadt und ihre Bürger den Freunden einen Weinberg geschenkt. Der Anlass: Die Kathedrale von Lincoln wurde 900 Jahre alt.

Klar war schon damals: Ein Weinberg muss ebenso gepflegt werden wie eine Partnerschaft. Heute wird der Weinberg in dem Gelände des alten Bischofspalastes von freiwilligen Helfern von English Heritage betreut. Dazu gehört Dieter Krapp, nahe Neustadt geboren und seit langem privat und beruflich in Lincoln zu Hause. Er ist nach eigenem Bekunden besonders stolz darauf, als Pfälzer mithelfen zu können, das Freundschaftssymbol zu pflegen.

Mit Segen von oben

2022 hat der Weinberg übrigens 30 Kilogramm Trauben erbracht. Das mag auch daran gelegen haben, dass es besonderen Beistand gab. Zusätzlich im Wingert vertreten waren zwei Vorstandsmitglieder der FFN-Sektion Lincoln, Bürgermeisterin Rosanne Kirk, die zeremonielle Sheriffin Claire Birch und – der Stellvertreter des Bischofs.