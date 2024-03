Der Pfälzer Heimatforscher Daniel Häberle ist am Sonntag Thema bei der letzten Pfalzmatinée im Mußbacher Herrenhof vor der Sommerhalbjahrspause. Dieser Wissenschaftler, der im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts auf den verschiedensten Gebieten Wesentliches geleistet hat, steht in diesem Jahr mit zwei runden Jubiläen im Festkalender: 1864, vor 160 Jahren, wurde er in Enkenbach geboren, 1934, vor 90, starb er in Heidelberg.

Wichtige Impulse gab Häberlin der Landes- und Volkskunde, der Geologie und Geografie, der Geschichte, Archäologie und Paläontologe sowie der Migrations- und Mundartforschung. Wie der Kaiserslauterer Historiker Ulrich Burkhart als Referent in seinem Vortrag mit Bildpräsentation nachweisen will, hat sein abenteuerliches Leben den Bauernsohn in alle Kontinente der Erde katapultiert. Er besuchte das Gymnasium in Kaiserslautern, da er ursprünglich protestantischer Pfarrer werden sollte, brach die Schule aber vorzeitig ab und ging 1883 zur Handelsmarine, mit der er weltweit zur See fuhr. Als Reserveoffizier der Kriegsmarine nahm er 1888/1889 an der Bekämpfung eines Araberaufstands in Ostafrika teil. Von 1891 an bis zu seiner Pensionierung 1902 in Folge einer Tropenkrankheit war er Kolonialbeamter in Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania.

Studium erst nach der Pensionierung

Erst danach – in seinem zweiten Leben gewissermaßen – studierte er Geschichte und Geografie, Volkswirtschaftslehre sowie Naturwissenschaften in Heidelberg und wurde 1907 in Paläontologie mit einer Arbeit über die triassische Gastropodenfauna von Predazzo in Südtirol promoviert. „In Anerkennung seiner Verdienste, die sich weit über das Gebiet der Wissenschaft erstreckten, verlieh im der Großherzog von Baden den Professorentitel“, erklärt Burkhart. Bis zu seinem Tod hatte Häberle einen Lehrauftrag für pfälzische Landesgeschichte in Heidelberg inne.

Breiten Bevölkerungskreisen machte er im Rahmen seiner zahlreichen geologischen, geografischen und historischen Untersuchungen die räumliche Gliederung der Pfalz in natürliche Landschaften bekannt. „In diesem Zusammenhang sorgte er für die wissenschaftliche Etablierung des Landschaftsbegriffes ,Pfälzerwald’“, so der Referent. Dieser wurde nicht zuletzt durch die Namensgebung des Pfälzerwald-Vereins verbreitet. In dessen Dienst stellte Häberle sein wissenschaftliches Wirken und veröffentlichte über den 1903 gegründete Verein auch seine ersten heimatkundlichen Studien .

„Von seinen Wandergenossen nahm der als charmant, offen, fröhlich und gesellig geschilderte ,Herr Rat’ gerne nach einem ausgedehnten Wandertag Abschied in einem gemütlichen Lokal“, charakterisiert Burkhart den Forscher, nach dem heute übrigens eine Schnecken- und eine Armfüßer-Art benannt sind. Ziel seines Vortrags sei es, Persönlichkeit und Verdienste dieses Wissenschaftlers einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, so Burkhart.

Termin

Ulrich Burkhart spricht am Sonntag, 17. März, um 11.15 Uhr im Festsaal des Herrenhofs Mußbach über „Daniel Häberle (1864 – 1934): Ein wandernder Gelehrter und heimatkundlich Bewanderter“. Der Eintritt ist frei.