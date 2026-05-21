Balthasar Weitzel hat sich lange für Lindenberg engagiert. Nun tritt der 77-Jährige kürzer. Die Hände komplett in den Schoß legen, wird er aber nicht.

Balthasar Weitzel hat sich schon immer in seinem Heimatort Lindenberg engagiert. Im April ist er 77 Jahre alt geworden und will sich nun etwas weniger engagieren. „Meine Familie war eng mit der katholischen Kirche verbunden, ich bin da so hineingewachsen“, erzählt Weitzel, der zu einer alteingesessenen Lindenberger Familie gehört. Im Lauf der Jahrzehnte habe er verschiedene Ämter gehabt und zahlreiche Aufgaben übernommen. Wie lange er schon im Verwaltungsrat und später stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Kirchengemeinde ist, kann er nicht mehr sagen. Vorsitzender ist automatisch der Pfarrer.

Er habe sich hauptsächlich um alles gekümmert, was mit dem Bauen zu tun hatte, berichtet Weitzel. Solange er nur für die Kirchengemeinde Lindenberg zuständig war, sei das noch überschaubar gewesen. Doch als die Pfarrei Heiliger Johannes XXIII. gegründet wurde, zu der alle Orte der Verbandsgemeinde Lambrecht sowie Frankenstein gehören, sei die Arbeit deutlich mehr geworden. Betreut habe Weitzel unter anderem den Umbau des Lindenberger Pfarrhauses, die Sanierung von Wohnungen in Elmstein und Lindenberg sowie Arbeiten am Turm der Kirche in Lindenberg. Sein größtes Projekt sei die Erweiterung der Kita St. Cyriakus um die Jahrtausendwende gewesen. 1,2 Millionen Euro seien investiert worden, 70 Betreuungsplätze gibt es dort. „Das war eine Riesensache.“

„Gemeinsam etwas erreichen“

Als stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Pfarrei ist er auch für Dinge wie Organisatorisches und Planung zuständig. „Man muss schauen, dass alles läuft“, erklärt der Lindenberger. Auch dabei widmete er sich besonders der Kita. Von ihr hat sich Weitzel nun verabschiedet, was ihm nicht leicht gefallen sei. Seit 2025 ist die neue Kita gGmbH Bistum Speyer Träger der Kita, nicht mehr die Kirchengemeinde. Er werde aber stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats bleiben und sich weiter um das Bauen kümmern.

Aus einem anderen Bereich hat er sich komplett zurückgezogen: In den 1980er-Jahren sei er gefragt worden, ob er in die CDU eintreten und für den Ortsgemeinderat kandidieren wolle, berichtet Weitzel. Parteipolitik sei nicht seine Sache, aber er habe die Möglichkeit gesehen, im Rat etwas für seinen Heimatort zu tun. Weitzel wurde in den Rat gewählt, war ab 1994 CDU-Fraktionsvorsitzender. Es habe viele Querelen im Rat gegeben, was Weitzel nicht gefiel. „Nur gemeinsam kann man etwas erreichen.“

Größtes Projekt im Jahr 2000

Das sei ab 2009 möglich gewesen, nachdem Reiner Koch (FWG) Ortsbürgermeister wurde. Weitzel und Rolf Stoner (SPD) wurden Beigeordnete, so waren alle Gruppen im Rat im Gemeindevorstand. Die drei Männer erzählen oft, dass sie sich gut verstanden, regelmäßig gemeinsam wanderten, Freunde wurden und zusammen für Lindenberg einiges erreichten, laut Weitzel unter anderem das Beweidungsprojekt, die Einstellung guter Gemeindearbeiter, ein Gebäude für den Bauhof und die Vermarktung eines Baugebiets.

Weitzels Vater hatte einen Sanitär- und Elektrobetrieb. Er selbst lernte Installateur und Elektriker, machte in beiden Handwerken den Meister, ging 1974 zu den Neustadter Stadtwerken, arbeitete sich hoch und wurde dort technischer Geschäftsführer.

„Nicht nochmal auf Geschäftsführer einlassen“

Lindenberg hatte eigene Werke für Gas und Wasser. Sie erwirtschafteten jährlich ein Defizit. Aufgrund seiner Erfahrung sei ihm klar gewesen, dass so kleine und defizitäre Werke im liberalisierten Gasmarkt nicht überleben würde. Gegen viele Widerstände sei es ihm gelungen, dass die Gemeindewerke sich den Lambrechter Stadtwerken anschlossen. „Ich bekam Anrufe, ich würde das Tafelsilber der Gemeinde verkaufen“, sagt Weitzel.

Er wurde Mitglied des Aufsichtsrats der Werke und war zwölf Jahre Vorsitzender des Gremiums. Dort habe er gut mit dem damaligen Geschäftsführer Bruno Limbeck zusammengearbeitet. Mit Limbecks Nachfolger Michael Frech sei die Zusammenarbeit zwölf Jahre lang optimal gewesen. Frech geht Ende des Jahres in Ruhestand. „Ich wollte mich nicht noch einmal auf einen neuen Geschäftsführer einlassen, außerdem bin ich alt genug und habe genug getan“, erklärt Weitzel seinen Rücktritt als Vorsitzender des Aufsichtsrats und Beigeordneter der Gemeinde.

Häufig in Düsseldorf und Köln

Viele Jahre war Weitzel als Nachfolger seines Vaters Vorsitzender des Lindenberger Gesangvereins. Er hat sich immer wieder bei Aktionen und Veranstaltungen engagiert. In seiner Freizeit geht er mit seiner Frau wandern, kümmert sich um Damwild und das Beweidungsprojekt. Zudem reist das Paar häufig zu den Söhnen nach Düsseldorf und Köln sowie zu den zwei Enkeln in Köln.