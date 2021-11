Nicht nur der Technik tut es gut, immer wieder auf den neuesten Stand gebracht zu werden.

„Update!“, befiehlt mir mein Computer, genauer gesagt das Sicherheitssystem meines PCs. Auf den neuesten Stand bringen soll ich meine Technik, aktualisieren oder auffrischen, so könnte man es auch übersetzen. Offenbar lauern immer neue Gefahren und Herausforderungen im Internet, vor denen ich meinen PC wappnen kann. Wäre das nicht praktisch, wenn ich einen solchen Warnhinweis auch in Lebens- und Glaubensdingen erhielte?

Wenn ich morgens aufstehe, dann weiß ich nicht, was mich im weltweiten Netz der Menschheit so alles erwartet, welche Gefahren lauern, vor welche Herausforderungen ich gestellt werde. Doch wie könnte so ein „Update“ wohl aussehen? „Es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet: das Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen.“ (Micha 6,8 Basisbibel) Wäre das vielleicht so ein geeignetes, tägliches „Update“, wenn ich mir dieses biblische Wort an die Wand hänge, dort, wo ich täglich dran vorbeikomme?

Auch Gottesdienst ein Update

Wie wäre es, mal wieder die Bibel zur Hand zu nehmen und darin zu lesen, auch das kann zu wunderbaren Impulsen für meinen Alltag führen. Wie wäre es mit einem Gebet? Jedes Gebet ist im Grunde eine Auffrischung meines Glaubens, weil ich mir damit bewusst mache, dass ich den Tag nicht allein bewältigen muss. Ich habe Gott im Rücken. Und dann gibt es da noch den Gottesdienst. Schließlich ist auch jeder Gottesdienst ein „Update“ des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Jeden Sonntag hören wir dort biblische Worte, die uns im Alltag weiterbringen, korrigieren, trösten, helfen und erfreuen.

Gönnen auch Sie sich eine solche Auffrischung Ihres Glaubens – ein „Update“, meine ich.

Die Autorin

Heike Sigmund, Pfarrerin der Martin-Luther-Kirche