Die „Sängervereinigung 1845/1891 Maikammer“, der traditionsreichste Verein im Ort, begeht in diesem Jahr ihren 175. Geburtstag. Aber erst einmal verordnet Corona Stille im sonst so klangvollen Miteinander der drei Chöre – auch die Einweihung des frisch wieder erstandenen Sängerheims ist vertagt .

Gleich am ersten Mai-Wochenende hätte der Veranstaltungsreigen an den Start gehen sollen – und gleich mit einem Paukenschlag mit Festakt und „Tag der offenen Tür“. Denn das Domizil in der Hartmannstraße erstrahlt jetzt in neuem Glanz, und eine imposante Festschrift – inhaltsschwere 50 Seiten auf Hochglanzpapier und reich bebildert – liegt ebenfalls bereits vor. Doch jetzt, da die Corona-Pandemie mit eiserner Härte den Takt schlägt, sich Probenarbeit und Veranstaltungen jeglicher Art verbieten, muss der vielstimmige Jubel aus hundert Sängerkehlen einfach noch ein bisschen warten.

In der Sanierung stecken 5000 Stunden Eigenleistung

Und Franz-Joseph Damm an der Spitze der Vorstandschaft sieht es bislang einigermaßen gelassen: „Wir werden versuchen alles nachzuholen, sobald sich die Lage normalisiert.“ Dass es gerade den 2. und 3. Mai und damit die Einweihung des proper sanierten Vereinsheims trifft, schmerze ihn aber schon etwas. Wie der Chronik zu entnehmen ist, hatte die „Sängerhalle“ von 1872 mit kleineren Reparaturen immerhin stolze 145 Jahre auf dem Buckel, als 2017 die Arbeiten zur Grundsanierung begannen. Das Gebäude wurde praktisch entkernt und erstand mit viel ehrenamtlichem Einsatz – knapp 5000 Stunden Eigenleistung stecken in dem Projekt – und einer findigen Fundraising-Idee wie Phönix aus der Asche.

Honorige Grußworte, allen voran vom Schirmherrn, dem rheinland-pfälzische Ministerpräsidenten a. D. Bernhard Vogel, zieren die Festschrift. Wer indes tief in die spannende Historie des Vereins eintauchen möchte, dem hat der umfängliche Artikel des begeisterten Historikers und langjährigen Sängers Andreas Oevnhausen Etliches zu bieten.

Der Chorgründer wurde „wegen politischer Umtriebe“ entlassen

Es waren die nachnapoleonischen Jahre nationaler Identitätssuche in Europa, das Aufbäumen gegen Fürstenwillkür, der Kampf um demokratische Strukturen bei zeitgleicher rasanter Industrialisierung, die den Nährboden schufen für neue Formen gesellschaftlichen Miteinanders: die Geburtsstunde des Vereinswesens, das Gleichgesinnte zu politischen, kulturellen oder auch karitativen Gruppierungen zusammenführte. Und es ist sicher kein Zufall, dass der Lehrer Johann Ziegler, der das Ur-Ensemble, den „Liederkranz Maikammer-Alsterweiler“ 1845 aus der Taufe hob, wenige Jahre danach vom Königlich Bayerischen Landkommissariat Landau „wegen politischer Umtriebe“ aus dem Schuldienst entlassen wurde. Nichtsdestoweniger wurde 1862 mit großem Festumzug die erste Vereinsfahne feierlich geweiht.

Bürger und Arbeiter sangen früher lieber getrennt

Mit dem 1891 gegründete „Arbeitergesangverein“ etablierte sich in Maikammer später ein zweiter mitgliederstarker Männerchor. Und beide Ensembles konkurrierten einträchtig, denn Singen im Verein zählte damals noch zum gesellschaftlich hoch angesehenen Engagement unter Männern jeglicher sozialer Herkunft. Freilich, das jüngere Ensemble, musste sich – politisch argwöhnisch beäugt – 1932 in „Männergesangverein“ umbenennen und konnte in der Nazi-Zeit nur noch als passive Körperschaft weiterbestehen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg aber nahmen beide Maikammerer Chöre ihre Proben wieder auf, und 1965 schlossen sich Liederkranz und Männergesangverein unter dem heutigen Namen zusammen. Der Zulauf war enorm: Mitte der 70er Jahre befeuerten im Hauptchor 100 Männerkehlen den vielstimmigen Sound. Und es entstand ein Ableger, der auf Anhieb Furore machte: der Kinderchor „Kalmitspatzen“ mit 40 kraftvollen Kehlchen. Und, damit nicht genug, etablierte sich 1974 auch noch ein Jugendchor. Offen jeweils für Singbegabte beiderlei Geschlechts.

Reinhold Nickolaus war der „zweite Gründer“ des Chors

Dem verdienstvollen Gründer der Nachwuchsensembles, Reinhold Nickolaus, der selbst über 66 Jahre seinen Tenor im Männerchor erschallen ließ, widmet die Festschrift ein eigenes Kapitel. Denn schließlich hat er die Kinderstimmen vorbildlich geschult, seine Chöre erfolgreich zu Wettbewerben, Funk- und Fernsehaufnahmen geführt. Und vor allem: Er hat die Basis bereitet für den Bestand des Männerchors.

Bis heute bietet die „Sängervereinigung“ mit drei Ensembles sozusagen für jeden Geschmack etwas. Die „Kalmitspatzen“, heute vorwiegend weiblich besetzt und seit 2016 unter Leitung von Sarah Wiedmann, setzen sich vor allem mit Musicals prächtig in Szene. Der Jugendchor von einst hat sich als „Friends of Music“ nicht nur ein flottes Outfit, sondern auch ein zeitgemäßes Repertoire im Sektor Pop-Musik zugelegt. Und mit dem Pianisten, Sänger und Vocalcoach Rainer Diehl einen Profi am Pult. Und natürlich: Auch der Männerchor, nicht mehr ganz so stark, aber immerhin doch mit 36 Stimmen gut aufgestellt, singt bei vielen Gelegenheiten.

Das abgesagte Maifest bedeutet auch wirtschaftliche Einbußen

„Klar – Chorsingen hat keinen großen gesellschaftlichen Stellenwert mehr“, räumt Franz-Joseph Damm ein. „Wir haben wie fast alle ähnliche Ensembles Nachwuchssorgen. Und werden auch in unser Repertoire etwas frischen Wind pusten müssen.“ Mit Chorleiter Ulrich Strehle – Schulmusiker am Hannah-Arendt-Gymnasium in Haßloch – sei man da auf einem vielversprechenden Weg.

Dass auf Grund der Corona-Pandemie in Maikammer das Maifest abgesagt wurde, trifft den Verein wirtschaftlich hart. „Wir waren die Letzten, die die gute alte Tradition der Bewirtschaftung eines Weinguts noch gepflegt haben; mit rund 100 Ehrenamtlern, die da übers Wochenende im Einsatz waren.“ Das Fehlen des niederen fünfstelligen Erlöses reiße daher in diesem Jahr schon ein Loch in die Vereinskasse. Vor allem aber hofft Damm jetzt, dass sich nach Ende der Krise auch die gekippten Termine nachholen lassen.

So ist (war) das Festjahr 2020 geplant:

2./3. Mai: Festakt und Tag der offenen Tür im neu erstellten Sängerheim (Termin verschoben)

6. Juni, 18 Uhr: Konzert- und Liederabend der drei Chöre im Kulturhof Maikammer (noch offen)

26. September, 17 Uhr: Liederabend, 27. September, 10.30 Uhr: Frühschoppen, beides im Hof des Sängerheims

31. Oktober, 18 Uhr: Ehrenabend mit großem Programm und Gästen im Bürgerhaus Maikammer

29. November, 17 Uhr: Adventskonzert der drei Ensembles in der katholischen Kirche St. Kosmas und Damian

24. Dezember, 17 Uhr: Einsingen der Weihnacht mit den Chören auf dem Vorplatz der katholischen Kirche