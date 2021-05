Im Viertelstundengeläut der Stiftskirche fehlt wieder einmal ein Ton: War es im November 2015 noch der „vierte Ton von links“, der den Dienst verweigerte, sind es nun der letzte der fünftönigen jeweils auf- und absteigenden Melodie, mithin die Töne Nummer fünf und sechs. Seinerzeit war es ein defekter Motor, der nach einem Spendenaufruf des Bau- und Fördervereins der Stiftskirchengemeinde ersetzt wurde. „Aktuell wissen wir nicht, ob es sich um ein mechanisches oder ein elektrisches Problem handelt“, erklärt Stiftskirchen-Pfarrer Oliver Beckmann. Die aktuelle „Läutepause“ werde voraussichtlich noch einige Wochen andauern, denn die beauftragte Glockenbaufirma habe ihr Kommen erst für die kommende Woche angekündigt. Bis wann der Defekt dann repariert werden könne, sei zurzeit also nicht absehbar. So lange wird die Viertelstunde also noch mit vier Tönen eingeläutet.