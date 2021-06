Wie kommt man raus, wenn alles nur noch ein einziges Elend zu sein scheint?

Es gibt so Tage, da weiß man, was das bedeutet: mühselig und beladen sein. Tage, die schon mit einer Hiobsbotschaft beginnen und dann genau so weitergehen. Bei mir war das Anfang dieser Woche so.

Ich war gerade angezogen, da kam ein Anruf: In unserer Krippe gibt es einen Wasserschaden und keiner weiß, woher er kommt. Eine halbe Stunde später der Anruf eines Presbyteriums, das bemerkt hatte, wie schlecht es um die eigenen Finanzen steht, und das noch keine Ahnung hat, wie man aus der Lage rauskommt. Und dann das Schreiben der Landeskirche, dass ein geschätzter Kollege, immerhin ein Jahr jünger als ich, seiner aggressiven Krankheit erlegen ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es seiner Frau und den Kindern geht!

Wie kommt man da raus?

Mir wäre es schwergefallen, meine eigenen Empfindungen zu beschreiben, wenn ich nicht auf den Wochenspruch dieser gerade angebrochenen (und jetzt zu Ende gehenden) Woche gestoßen wäre. Dieses Wort Jesus aus dem Matthäus-Evangelium: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“

Genau, das ist es, habe ich mir gedacht: Mühselig und beladen bin ich und die anderen, die noch direkter mit den Fällen zu tun haben, sind es erst recht. Alte Worte sind das, die aber den Gemütszustand treffend beschreiben. Die ganze Welt scheint nur noch Mühe und Last zu sein. Wie kommt man da raus?

Bibel gibt auch Antwort

Glücklicherweise gibt das Wort Jesu auch eine Antwort: Geht dorthin, wo ihr eure Last ablegen könnt, geht zu Menschen, die mittragen, die euch trösten und stärken, die einfach nur da sind. Und wenn ihr solche Menschen in eurer Umgebung nicht findet oder wenn ihre Stütze noch nicht hilft, dann geht zu Jesus, geht zu Gott und gebt ihm eure Last ab.

Aus Erfahrung weiß ich, dass Mühe und Last dadurch nicht verschwinden, aber man kann sie tragen, man bricht nicht zusammen und geht nicht unter. Wenn wir Mühseligen und Beladenen zusammenhalten, wenn wir gegenseitig tragen, und wenn wir am Ende den Weg zu dem finden, der alles tragen kann, dann werden wir trotz allem doch noch erquickt!

Der Autor

Armin Jung, Dekan im protestantischen Kirchenbezirk Neustadt