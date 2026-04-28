Vier Tore in einer Halbzeit: Der TuS Maikammer hat einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Warum das Spiel gegen den FSV Schifferstadt II für ihn dennoch eine Premiere war.

Tobias Fath (36) war viele Jahre der erfolgreichste Torjäger des Landesligisten VfR Grünstadt. Nach einem Umzug nach Maikammer und einer Pause vom Fußball wagte er in dieser Saison ein Comeback beim TuS. Er führt die Torjägerliste mit 26 Treffern an.

Beim 8:1-Sieg im Heimspiel der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt gegen den FSV Schifferstadt II gelangen Ihnen vier Tore. Haben Sie in Ihrer langen Karriere zuvor schon einmal vier Tore in einer Hälfte geschossen?

Nein, tatsächlich nicht. Es war mein erster Viererpack innerhalb einer Hälfte.

Hat Sie TuS-Trainer Igor Keller in der 51. Minute ausgewechselt, weil er angesichts Ihrer Treffsicherheit Mitleid mit dem Gegner hatte?

Ich habe mich auswechseln lassen, da ich bei meinem letzten Torschuss ein Ziehen im Oberschenkel verspürt habe.

War Maikammer am Samstag so stark, wie es das Ergebnis aussagt, oder Schifferstadt so schwach?

Über die gesamten 90 Minuten hinweg waren wir die bessere Mannschaft – sowohl spielerisch als auch kämpferisch.

Der TuS ist inzwischen seit dem 9. November ungeschlagen und führt die Tabelle überlegen an. Kann eine andere Mannschaft die Meisterschaft noch gefährden?

Ich denke von Spiel zu Spiel. Es stehen noch vier anspruchsvolle Partien an. Wenn wir die Leistungen der vergangenen Wochen bestätigen können, haben wir gute Chancen, uns am Ende der Saison entsprechend zu belohnen.

Bleiben Sie dem TuS erhalten?

Ja, ich werde auch in der kommenden Saison für Maikammer auflaufen.