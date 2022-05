An der Pauluskirche können Besucher gemeinsam eine Demokratiefahne gestalten. Mitarbeiter Ingrid Heyer hat auch gerne zum Stift gegriffen.

Es ist Sonntag zur Mittagszeit. Menschen haben es sich auf den Bänken vor der Pauluskirche gemütlich gemacht. Sie lauschen den Liedern von Sänger Ede Eber-Huber oder freuen sich auf die Leckereien vom Grill. Eber-Huber singt von Freiheit. Das passt. Denn auf dem Platz vor der Kirche sind auch Alina Weber und Ronja Haußer zu finden. Die beiden Mitarbeiterinnen des Jugendamts laden Passanten dazu ein, gemeinsam eine Demokratiefahne zu gestalten.

Die Chance möchte ich mir nicht entgehen lassen und habe mir daher zu Hause schon überlegt, wie meine perfekte Demokratiefahne aussehen soll. Doch im Gespräch mit den beiden jungen Frauen merke ich schnell: Das, was ich mir vorgestellt hatte, ist nicht ganz das, was hier angeboten wird. Denn wir „Künstler“ gestalten nicht jeweils eine eigene Fahne, sondern wir legen alle gemeinsam Hand an für ein großes Demokratieplakat.

Vier Farben reichen

Bevor ich loslege, verschaffe ich mir einen Überblick. Dazu zeigen mir Haußer und Weber die beiden Plakate, die die Besucher am Samstag kreiert haben. Es sind ganz viele Wörter aufgeschrieben worden, was jeder mit Demokratie verbindet: Mitspracherecht, Gleichberechtigung, freie Wahlen, Frieden. Das sieht alles gut aus, aber ich möchte meinen ganz eigenen Ansatz reinbringen. Daher frage ich erst einmal, wie viele Farben es gibt. Vier. Das reicht.

Das Plakat am Sonntagmorgen ist vor allem in einer Ecke gestaltet worden. Ich gehe auf die andere Seite, wo noch viel weiß ist. Haußer und Weber sind neugierig, was ich mir ausgedacht habe. Ich beginne mit einem lila Rahmen, in den ich rote Kreise zeichne. Das sind die Menschen. In die Mitte kommt als orangefarbener Kreis der Staat. Nun kommen noch Pfeile dazu. Die bedeuten, dass jeder in der Demokratie ein Mitspracherecht hat. Als Grundlage steht dabei, dass jeder gleiche Rechte und Pflichten hat. Schon ist es fertig. Mein Modell, wie die Demokratie funktioniert.

Übrigens: Die Plakate sollen demnächst noch ausgestellt werden. Ich habe also einen nachhaltigen Demokratiefest-Beitrag geleistet.