Maikammer/St. Martin. Zwei Unfälle mit Radfahrern ereigneten sich laut Polizeibericht am Wochenende, die Bilanz ist ein Schwerverletzter.

Am Samstagmittag stürzte eines E-Mountainbikefahrer nach einem Sprung im Wald von Maikammer. Der 39-Jährige verlor dabei die Kontrolle über sein Rad und fiel über den Lenker nach vorne. Er erlitt leichte Verletzungen im Brustbereich und musste anschließend in einem Krankenhaus untersucht werden. Fast zeitgleich stießen zwei Radfahrer auf der Totenkopfstraße in Sankt Martin zusammen. Zwei Rennradfahrer waren von der Kalmit kommend in Richtung Edenkoben unterwegs, auf Höhe der Hausnummer 23 wollte ein anderer Radfahrer nach rechts in die dort verengte Finsterlandstraße einbiegen. Laut Polizei ist der genaue Unfallhergang bisher nicht bekannt. Bei dem Zusammenstoß zwischen dem Abbiegenden und einem der Rennradfahrer prallte einer der Beteiligten auf ein Gebäudeeck und erlitt so schwere Verletzungen, dass er ins Krankenhaus eingeliefert musste.