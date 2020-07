Ferienzeit! Was für Schüler in normalen Zeiten ein Traum ist, ist in Zeiten von Corona eine große Herausforderung. Viele Familien bleiben dieses Jahr zuhause, lernen die Heimat besser kennen. Denn, mal ganz ehrlich: Es sind nicht wenige Leute, die besser wissen, wo Mallorca, Thessaloniki oder Bibione liegen, als Erlenbach, Weingarten oder Hördt.

Die Heimat besser kennenlernen kann man aber auch in Neustadt, denn auch hier gibt es Neues zu entdecken. Beispielsweise auch Märchenschlösser wie das von Werner Billmaier in der Straße „Im Ringel“ in Lachen-Speyerdorf. Er hat es aus Dudenhofen mitgebracht, als er nach Lachen-Speyerdorf kam. Es stammte noch von seinem Schwiegervater, ist schon mehr als 50 Jahre alt, allerdings beim Transport nach Neustadt etwas zerbrochen.

Hingucker für Kinder

„Das wird aber noch repariert“, wie er hoffnungsvoll verkündet. Für Kinder, die daran vorbeilaufen, ist es mit all den Märchenfiguren ein absoluter Hingucker und strahlt einen ganz eigenen Charme aus.

Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch viel mehr zu entdecken in der Heimat…