Sollte der Weihnachtsmann in diesem Jahr eine Panne haben, findet er in der Bäckerei Liebenstein einen besonderen Ersatzschlitten.

Dass die Adventszeit nicht unbedingt für eine schmale Taille sorgt, ist keine Neuigkeit. Weihnachtsgebäck als Plätzchen, Pralinen, Stollen oder Lebkuchen versüßt uns die Wartezeit auf den Nikolaus, den Weihnachtsmann oder das Christkind – je nachdem, wer die eigene Adresse in diesem Jahr anfährt. Dem amerikanischen Vorbild folgend ist es der Weihnachtsmann, der mit einem von Rentieren gezogenen Schlitten in der Heiligen Nacht die Geschenke bringt. Diese haben Wichtel während des Jahres in einer Werkstatt am Nordpol hergestellt. So zumindest die Geschichte.

Nicht selten ist der Schlitten heute ein von einem gehetzten Boten gefahrener Transporter. Und doch möchten wir ein Stück Romantik in unserer schnellen Zeit behalten: Wir hören Weihnachtsklassiker, streamen kitschige Romanzen und genießen dabei nach Zimt duftendes Gebäck. Und das dürfen wir auch. Die ultimative Verbindung von süß und romantisch ist der aus Lebkuchen gefertigte Schlitten in der Bäckerei Liebenstein, der bis oben hin mit weihnachtlichem Backwerk gefüllt ist. Der Schlitten wurde von einem Bäcker des Unternehmens selbst hergestellt. Er muss ein Weihnachtsfan sein und ist in seinem Herzen wohl Kind geblieben.