Das neue Jahr hat begonnen, der Alltag kehrt wieder ein. Leon Papp aus Neustadt erinnert sich aber noch sehr gerne an Weihnachten. Denn an den Feiertagen hat er wieder mit seinem Opa ein Puzzle gelöst. In den vergangenen Jahren lösten beide sehr gerne das Adventsbilderrätsel aus der Neustadter Lokalausgabe. Das Puzzle wurde zum Familienritual. Dass es im Dezember keinen Adventskalender in der Zeitung gab, brachte Leons Mutter daher schnell auf eine Idee. Denn Familientradition ist eben Familientradition. Leons Mama hat ein eigenes RHEINPFALZ-Puzzle gestaltet: mit den vorangegangenen vier Motiven von Nils’ Adventskalender sowie den dazugehörigen Zeitungsausschnitten der Familie und einem neuen Bild. Die Überraschung ist gelungen, die Familie hatte viel Spaß. Und Nils Nager freut sich sehr über die Zeitungsfans und wünscht Familie Papp und allen Lesern ein schönes neues Jahr.