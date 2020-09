Er ist nur einer von rund tausend Steinen, die Uschi Fath seit Oktober 2019 bemalt hat. Das wissen wir seit Freitag, denn die Elmsteinerin hat sich bei uns in der Redaktion „geoutet“ – als diejenige, die uns einen sogenannten Pfälzerwald-Stein mit dem RHEINPFALZ-Maskottchen Nils Nager darauf vor die Redaktionstür gelegt hat. Einer von tausend zu sein, bedeutet aber nicht, dass er deshalb nichts Besonderes ist. Wir legen den ihn an anderer Stelle wieder aus und hoffen, dass sich der nächste Finder genauso sehr darüber freut wie wir. Doch wie kam Fath überhaupt dazu, den Stein zu bemalen?

Ihre Nichte habe sie im Oktober 2019 in die Facebook-Gruppe #PfälzerwaldStein eingeladen, wo gefundene Steine gepostet werden, und wo sich Finder und „Künstler“ austauschen können. 50 bis 100 Exemplare bemalt die Elmsteinerin pro Woche – je nach Größe und Motiv. Denn einige Bilder – wie unser Nils – sind eben aufwendiger als zum Beispiel eine Blume mit Biene darauf. Die Steine werden dann „ausgewildert“, wie Fath es nennt – dort, wo sie gerade ist, in Elmstein, aber auch in verschiedenen Städten der Vorder-, Süd- und Westpfalz oder im Wald.

Immer Steine dabei

Nils hat seinen Weg vor die Redaktion gefunden, als Fath mit ihrer Tochter in Neustadt unterwegs war. „Und da meine Tasche immer voller Pfälzerwald-Steine ist und ich wusste, dass ich den mit Nils Nager darauf dabei habe, habe ich einen Abstecher zur Redaktion gemacht“, berichtet sie. Ihre Tochter scherze immer, dass ein möglicher Dieb direkt k. o. ginge, wenn ihre Mutter ihm mit ihrer Handtasche eins überbraten würde, so schwer wie sie sei.

Fahts Lohn sei es, wenn sich jemand darüber freue, wie ein altes Ehepaar, das einen am Globus abgelegten Stein gefunden habe. „Ich bin ja eigentlich keine Malerin, und mein Kunstlehrer hat in der Schule mal gesagt, ich sei zu blöd, um einen geraden Strich zu malen.“ Diese harten Worte hielten Fath nicht davon ab, unter die Hobbykünstler zu gehen. Gerne arbeitet sie themenbezogen, da landet dann etwa ein Stein mit einer Wurst drauf vor einer Metzgerei. „Es macht mir Spaß, die Welt ein bisschen bunter und freundlicher zu machen. Gerade während Corona, wo viele frustriert sind“, so die Elmsteinerin.

Die Größe ist egal

Steine auf Vorrat für neue „Gemälde“ habe sie immer. Sie selbst sammelt sie im Wald, und auch der Garten wird dafür immer mal wieder umgegraben. Und sie bekommt von anderen welche gebracht. Einen Steinbruch ausrauben müsse sie also nicht. Und geht der Vorrat doch einmal zur Neige, kauft sie eben welche. Eine bestimmte Größe müssen sie übrigens nicht haben, sagt Uschi Fath: „Auch der kleinste Stein verdient es, bemalt zu werden.“