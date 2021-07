In einer unserer Schlüsselloch-Geschichten hatten wir über den Schutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg auf der Hambacher Höhe berichtet. Peter Meininger (85), Senior des Meininger-Verlags, hat dort eine Nacht verbracht, an die er sich gut erinnert.

Kühl, dunkel, unheimlich und für meine Familie seinerzeit ,befreiend’. Mit lebhafter Erinnerung an das Ende der Nazitage in Neustadt habe ich Ihren Beitrag über den Bürckel-Bunker gelesen. Für Neustadt ging der Krieg zu Ende, die amerikanischen Soldaten rückten weitestgehend kampflos von Kaiserslautern näher. Neustadts Nazibonzen waren längst über den Rhein hinweg geflohen. Die deutschen Soldaten hatten sich bereits nach Osten abgesetzt und Bürckel selbst war im September des Vorjahres gestorben.

Mein Vater, der mit seiner Familie wenige hundert Meter von Bürckels Bunker wohnte, glaubte zu wissen, dass eben dieses Stollendomizil mittlerweile unfrequentiert sei, sodass man dort das Kommen der ,Amis’ sicherer erwarten könne als im eigenen, von Bomben schon hinlänglich malträtierten Haus. So packten meine Eltern am frühen Nachmittag einige übernachtungsgeeignete Utensilien in zwei Rucksäcke, nahmen meine Schwester und mich an der Hand, um nach kurzer Zeit Einzug in den Bürckel’schen Bunkerstollen zu halten.

Warnung an Soldaten

Zuvor musste ich jedoch zwei Familien in der Nachbarschaft, die keine Nazis waren, über diese Initiative informieren und einladen mitzukommen. Allerdings wollten sie ihre Häuser nicht verlassen. Bevor wir jedoch in unser neues Überlebensdomizil einzogen, rief meine Mutter einer kleinen Gruppe von deutschen Soldaten, die um eine Flugabwehrflak in der Nähe des Eingangs versammelt waren, zu, sie sollten doch besser abhauen und über den Rhein verschwinden, um ihr Leben zu retten. Mein Vater, entsetzt über die Wehrkraftzersetzung seiner Frau und deren Folgen, bat sie inständig, solche Appelle zu unterlassen.

Doch nun im Bunker, wo bereits zwei uns unbekannte Ehepartner waren, wurden wir von einem traumhaft bequemen Interieur empfangen und überrascht. Drei bequeme Ledersofas und ebenso viele Sessel auf weichem Teppich warteten förmlich auf uns. Ein paar Scheiben Kommissbrot, Margarine und selbstgekochte Marmelade aus dem Obst unseres Gartens sollten für zwei Tage ausreichen.

Ängstlich, aber freundlich

Der Umgang untereinander war ängstlich, erwartungsvoll und freundlich. Schnell wurde geklärt, dass niemand unter den Erwachsenen Parteimitglied war. Dennoch, die Zeit zog sich dahin. Umso erfreulicher, als ich neugierig wie immer für kurze Zeit den Bunker verließ, um zurückzukommen und zu verkünden, dass die Soldaten ihre Abwehrflak verlassen hatten, mithin keine Gefahr mehr für ein Gefecht in der Nähe des Bunkers bestand. Obgleich von meiner Mutter liebevoll auf einem der Ledersofas mit einer mitgebrachten Wolldecke umhüllt, konnte ich nicht schlafen. Alle warteten wir auf das, was geschehen würde. Und plötzlich geschah es.

Zwei mit Pistolen bewaffnete Soldaten in amerikanischer Uniform standen vor uns im Bunker. Offensichtlich ein Offizier und ein weniger dekorierter Soldat. Meine Mutter, nicht nur eine bildhübsche Frau, sondern auch fließend Englisch sprechend, weil sie auf ein Geschenk ihres Vaters hin in den 20er-Jahren zwei Jahre in Kuba bei Verwandten verbringen durfte, parlierte unentwegt mit dem Offizier, der letztlich wissen wollte, wo sie überall in seinem Heimatland gewesen sei. Je mehr sie sprachen, umso mehr lachte er, um ihr, wie wir später erfuhren, zu verstehen zu geben, dass sie seine Heimat offensichtlich besser kenne als er. Auf seine Frage, ob unter den Anwesenden ein deutscher Soldat sei, konnte ihm meine Mutter eine höchst befriedliche Antwort mit einem klaren ,not a single one’, nicht ein einziger, geben.

Panzer vorm Haus

Beide Amerikaner verabschiedeten sich freundlich, nicht ohne uns zu empfehlen, mit der Rückkehr noch bis zum nächsten Nachmittag zu warten. Am nächsten Tag packten meine Eltern kurz vor Sonnenuntergang alles zusammen, um durch die Weinberge eilend in unser unbeschadetes Haus zu kommen. Doch vor unserem Haus stand ein gigantischer Panzer, von dem herab ein schwarzer Soldat uns freundlich begrüßte und meiner Schwester und mir eine kleine Tafel Schokolade reichte. Als der Panzer am nächstfolgenden Tag verschwunden war, soll ich, wie meine Mutter mir immer wieder erzählte, heftig geweint haben.