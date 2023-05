Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Liebe und Leidenschaft ziehen einen Mann, den es in die Fremde verschlagen hat, zurück in seine Heimat und lassen ihn dort glücklich werden. Was sich wie das Drehbuch für eine Seifenoper liest, trifft auf Thomas Kuby genau zu. Der Neustadter hat sich jetzt den Traum vom eigenen Plattenladen verwirklicht.

In Neustadt geboren und aufgewachsen, siedelte der heute 60-Jährige vor Jahren aus beruflichen Gründen ins hessische Lampertheim über, wo er einen Laden für Schilder und Gravuren