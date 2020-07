Das für den Landkreis Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt zuständige Gesundheitsamt meldet am Mittwoch eine Neuinfektion mit Covid 19. Damit gibt es aktuell zwei Corona-Fälle in Neustadt. Im Zuständigkeitsbereich der Behörde wurden bislang 444 Fälle gezählt, 329 im Kreis und 115 in der Stadt. Insgesamt sind 428 Personen wieder genesen, 14 Infizierte starben. Im Kreis Bad Dürkheim ist aktuell kein Corona-Fall bekannt, ebenso im Kreis Südliche Weinstraße.