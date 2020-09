Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt einen weiteren Corona-Fall im Landkreis Bad Dürkheim gemeldet. Somit gibt es dort acht aktive Infektionen. Im Kreis liegt die bisherige Fallanzahl bei 357, in Neustadt bei 141, davon sind 337 beziehungsweise 138 Personen wieder genesen. In der Stadt ist noch ein Mensch akut an Covid-19 erkrankt, dort blieb die Anzahl der Fälle in den vergangenen Tagen stabil. Zwölf Infizierte sind im Landkreis gestorben, in Neustadt waren es zwei. Im Landkreis Südliche Weinstraße gab es erneut keine neue Covid-19-Infektion. Dort sind bisher 176 Menschen an dem Virus erkrankt, 164 sind wieder genesen.