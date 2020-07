Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach Stand Dienstagmittag im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 450 Personen positiv getestet worden: 330 im Landkreis Bad Dürkheim und 120 in der Stadt Neustadt. Im Landkreis ist am Dienstag eine neue Infektion hinzugekommen, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Im Landkreis ist momentan eine Infektion mit dem Coronavirus bekannt. 317 Menschen sind im Kreisgebiet wieder genesen. In Neustadt sind 112 Betroffene wieder gesund, es sind sechs aktive Infektionen bekannt. Zudem sind bislang zwölf Kreiseinwohner in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, zwei Todesfälle wurden bisher in Neustadt gezählt. Neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner: Kreis Bad Dürkheim einer, Stadt Neustadt elf.