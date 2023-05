Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kammerchor Stuttgart gastierte mit seinem neuen A-Cappella-Programm in der ehemaligen Klosterkirche Lambrecht. Unter der Leitung von Frieder Bernius präsentierte er mit Chortranskriptionen von Strauss und Mahler ein ungewöhnliches Programm.

Wenn der in Ludwigshafen aufgewachsene Frieder Bernius in unregelmäßigen Abständen mit dem Kammerchor Stuttgart auch der Pfalz seine Aufwartung macht, so hat das viel mit heimatlicher Verbundenheit