Leicht verletzt hat sich laut Polizeibericht ein 34-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in der Talstraße in Frankeneck am Sonntagabend gegen 22 Uhr. Der Mann hatte an der Kreuzung zur B39 angehalten, als eine 36-jährige Motorradfahrerin aus Unachtsamkeit auf ihn und sein Gefährt auffuhr. Der 34-Jährige zog sich hierbei an der eigenen Fußraste eine offene Wunde und vermutlich eine Prellung am linken Bein zu. Er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, teilen die Beamten mit.