Eine handfeste Auseinandersetzung mit zumindest einer leichtverletzten Person musste die Polizei Edenkoben nach eigenem Bericht am frühen Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht in der Friedhofstraße in Maikammer schlichten. Zeugen hatten zwei auf der Straße ringende Männer gemeldet, die zuvor in Streit geraten waren. Ein 23-Jähriger wollte vor dem Anwesen eines Bekannten Videoclips auf seinem Handy schauen. Das wiederum missfiel dem 30-jährigen Bekannten , weil der junge Mann dazu dessen WLan nutzte. Als der 30-Jährige daraufhin die Stromzufuhr des Geräts mehrfach unterbrach, fühlte sich der 23 Jahre alte Kontrahent beim Anschauen der Videoclips gestört. Es kam zum Streit, dabei tauschten die Männer auch Fausthieben aus. Der Jüngere erlitt laut Polizei leichtere Verletzungen am Ellenbogen und Handgelenk. Die Polizei nahm die jeweiligen Strafanzeigen auf. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.