Die Theatergruppe des Männergesangvereins Niederkirchen zeigt am Wochenende seine neue Gaunerkomödie. Das Stück dreht sich um ein turbulentes Gerangel um eine wertvolle Beute. Eine Nachtclub-Besitzerin spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle.

„Die Schauspielerei liegt uns im Blut“, sagt Elisabeth Salzmann. Sie ist mit dem Theater aufgewachsen, da schon ihre Eltern mitspielten. Salzmann stand für die Gruppe mit 14 Jahren das erste Mal auf der Bühne, übernimmt auch im diesjährigen Stück eine Hauptrolle und führt gleichzeitig Regie. Besonders stolz ist die elfköpfige Truppe auf das Bühnenbild, das einem Nachtclub nachempfunden ist. Sonst spielten die Stücke meist in einem Wohnzimmer, wie Salzmann erzählt. Bühnenbild und Requisiten werden auch von den Schauspielern zur Verfügung gestellt, sodass schon mal ein halbes Zimmer zu Hause ausgeräumt oder – wie für die jetzige Aufführung – ein Luftgewehr aus dem Keller geholt werde. So viel steht fest: In der Gaunerkomödie „Ein krummes Ding“ in drei Akten von Reto Gmür geht es turbulent zu.

Die Nachtclub-Besitzerin hat noch eine Rechnung offen

Die Einbrecher Eduard Müller (Markus Andres) und sein unterbelichteter Bruder Hugo Müller (Manfred Burnikel) stehlen eine wertvolle Diamantensammlung und sind auf der Flucht vor der Polizei. Sie verstecken sich bei der Nachtclub-Besitzerin Lola Leppert (Elisabeth Salzmann), die alles andere als begeistert ist. Im geblümten Satinmantel, gerade aus dem Bett gerissen, schnappt sie sich ihr Gewehr und macht sich gemeinsam mit Tänzerin Sonja (Sarah Kreisel) auf die Suche nach den Eindringlingen. Sie pirscht sich heran, hält Eduard das Gewehr vors Gesicht, bis sie ihn schließlich erkennt: „Das letzte Mal als ich dich gesehen habe, hast du mir den Himmel auf Erden versprochen“, wirft sie dem Einbrecher vor. Dennoch gewährt sie den beiden Unterschlupf und versteckt sie vor Polizeikommissar Ernst Bissig (Stefan Schmitt), der im Nachtclub auch bestens bekannt ist. Begleitet wird er dabei von Wachtmeister Spuhler (Max Fuchs), der sich sogleich auf die Suche nach den Gaunern macht.

Jetzt geht der Ärger aber erst richtig los, denn schnell werden noch weitere Personen auf die Diamanten aufmerksam, wie die geldgierige Tänzerin Isabelle (Sarah Kreisel) und der schmierige Ex-Sträfling Harry Häfel (Jonathan Andres). Wie die Einzelnen versuchen, die Beute an sich zu reißen, ist für das Publikum ein amüsantes Verwirrspiel. Auch Lola selbst ist hoch verschuldet, und die Vermieterin Paula von Schönbeck (Simone Meindl) sitzt ihr im Nacken. In der Belohnung, die auf die beiden Brüder ausgesetzt wurde, sieht sie eine gute Gelegenheit, um all ihre finanziellen Sorgen auf einmal loszuwerden.

Eingespielte Truppe, die auf der Bühne Pfälzisch spricht

Noch sind die Proben in vollem Gange, die Souffleusen Walburga Monsieur und Elke Fuchs, die sich rechts und links von der Bühne hinter dem Vorhang verstecken, müssen noch oft einspringen. Da sie aber „seit Jahren eine eingespielte Truppe“ seien, wie Salzmann betont, ist zu erwarten, dass das Stück bis zur Premiere sitzt. Gespielt wird wie gewohnt auf Pfälzisch, wobei jeder Mitspieler den hochdeutschen Text für sich ins Pfälzische übersetzt. Die meisten Schauspieler sind langjährige Mitglieder der Gruppe und auch die „Neuzugänge“ Jonathan Andres und Max Fuchs sind mittlerweile schon das dritte Jahr dabei. Nachwuchsprobleme habe das Laientheater nicht, sagt Salzmann, die es seit 2022 gemeinsam mit Elke Fuchs leitet.

Auch in diesem Jahr wieder dabei sind das „Mädchen für alles“ Peter Sterff sowie Jens Fischer-von Berg, der sich um den Aufbau der Requisiten kümmert. Auch wenn die meisten Karten schon im Vorverkauf verkauft wurden, „wird keiner nach Hause geschickt“, wie Salzmann sicherstellt.

Termine

Die Theatergruppe des MGV Niederkirchen feiert am Samstag, 24. Februar, 19 Uhr, Premiere mit der Gaunerkomödie „Ein krummes Ding“ in der Mehrzweckhalle in der Jahnstraße 19. Eine weitere Aufführung gibt es dort am Sonntag, 25. Februar, 18 Uhr. Für beide Termine sind nur noch Restkarten (10 Euro) an der Abendkasse zu haben. Wie immer bietet die Truppe außerdem noch eine öffentliche Generalprobe für Senioren und Kinder an. Diese findet am Samstag, 24. Februar, 14 Uhr, statt – bei freiem Eintritt.