Der rheinland-pfälzische Jugendkunstpreis führt Talente in ein Landhaus – und verändert Blicke und Karrieren. Die Siegerarbeiten werden in Neustadt und Worms ausgestellt.

Der Jugendkunstpreis des Landes Rheinland-Pfalz ist in der Öffentlichkeit bislang wenig bekannt – kein Vergleich mit „Jugend musiziert“. Und das, obwohl er kunstbegabten Schülerinnen und Schülern eine sehr verlockende Siegprämie bietet: ein mehrtägiges Kunstcamp in einem Landhaus im Hunsrück.

Selbst Alena Steinlechner als „Frau vom Fach“ hat von dem Förderwettbewerb eher durch Zufall erfahren. Bei einem Besuch in der Mutterstadter Niederlassung der Künstlerbedarfskette Boesner sei ihr vor Jahren ein Flyer in die Hände gefallen, erzählt die Leiterin einer privaten Kunstschule in Neustadt. 2022 wirkte sie dann erstmals als Dozentin bei dem viereinhalbtägigen Förderseminar für die Preisträger(innen) in der Nähe von Hennweiler mit. Bei der diesjährigen Ausgabe – der 13. seit der Premiere 2008 – saß sie erstmals auch in der Jury. Und weil sie seit dem vergangenen Jahr mit ihrer Schule in der Neustadter Rathausstraße über ausreichend Platz verfügt, ist die Preisträger-Präsentation jetzt auch zum ersten Mal in Neustadt zu Gast.

Offiziell heißt der Preis „Alexandra-Lang-Jugendkunstpreis Rheinland-Pfalz“. Erinnert wird mit ihm an die Kunst-Studentin Alexandra Lang, Tochter einer Wormser Unternehmer-Familie, die im Jahr 2000 im Alter von gerade einmal 30 an einem Medizinfehler gestorben ist. Spiritus rector ist der Ludwigshafener Kunstpädagoge Eberhard Grillparzer, die von Alexandra Langs Mutter Ilse Lang ins Leben gerufene Alisa-Stiftung der Hauptmäzen des Jugendkunstwettbewerbs, der ab 2008 zunächst jährlich, seit 2014 in zweijährigem Rhythmus ausgeschrieben wird. Er besteht technisch aus zwei Stufen: Die Teilnehmer(innen) im Alter von 13 bis 19 Jahren reichen zunächst eine Mappe mit Werken ein, auf deren Grundlage eine Jury die interessantesten elf Kandidat(inn)en auswählt, die dann zu den „Kreationstagen“ in den Hunsrück eingeladen werden.

„Krasser“ Locus amoenus im Hunsrück

Als „Locus amoenus“ bezeichnete der Wormser Kunsthistoriker Olaf Mückain bei der Vernissage am Mittwoch in Neustadt den idyllischen Rückzugsraum, wo der Kurs in den Nebengebäuden eines der Alisa-Stiftung gehörenden Landguts in einem weitläufigen Gelände mitten im Grünen über die Bühne geht. Einen „Ort der Ermutigung und Entwicklung“, nannte Daniela Colic-Bender, Landesvorsitzende im BDK Fachverband für Kunstpädagogik, ihn dort in der vergangenen Woche bei der Preisverleihung.

Katja Steinlechner ist mit großformatigen Portaits in der Ausstellung vertreten – erkennbar an ihrer Lieblingsfarbe, einem knalligen Orange. Foto: Antje Landmann

Weniger bildungssprachlich, in der Sache aber ganz ähnlich, stufen es zwei der jungen Preisträgerinnen ein: Ein „Mega-Spaß“ sei es gewesen und der Austausch „krass“, findet die Neustadterin Katja Steinlechner (17), die in diesem Jahr schon zum zweiten Mal nach 2022 zu den Auserwählten gehörte. Isabel Landmann (15) aus Ludwigshafen schwärmt von dem enormen „Input“ der viereinhalb Tage, wodurch sie die Welt mit anderen Augen sehe: „Aus allem kann man etwas gestalten.“

„Wir schauen bei jedem, wo wir individuell unterstützen können“, erklärt Jury-Präsident Harry Seifert die Vorgehensweise – auch wenn manche der eingereichten Mappen bereits so überzeugend seien, dass man sich frage: „Was soll man da noch vermitteln?“ Das Ziel bestehe darin, den Preisträger(innen), bei denen man übrigens bewusst auf ein Ranking verzichtet, praktische künstlerische Impulse zu geben und auch eine Vorstellung, wie man die Kunst zum Beruf machen kann. Idealerweise bildeten sich Freundschaften und ein Netzwerk, das später hilfreich sein könne, sagt der Kommunikationsdesigner, der selbst vor Jahren einen Vorläufer-Preis gewonnen hat und in der Nähe von Simmern eine Agentur für Creative Consulting und Visionary Working betreibt. Lohnend ist die Teilnahme aber auch für die, die es nicht aufs oberste Treppchen schaffen. In einer zweiten Stufe gibt es Zertifikate für herausragende Mappen, und generell bekomme jedes Kind ein individuelles, schriftliches Feedback der Jury, „auch wenn es nicht gewinnt“.

„Man findet überall Inspiration“

In diesem Jahr bestand eine der Aufgaben des Kunstcamps darin, eine Geschichte in einer Dreier-Serie zu entwickeln. Einige der Ergebnisse sind jetzt neben den Mappen-Einreichungen auch in der Ausstellung in Neustadt zu sehen – etwa eine in extremem Schlaglicht gehaltene Bilderserie der Kaiserslautererin Naemi Driesner, die sich mit dem Einfluss von KI auf die Kunst befasst. Wie wertvoll die Teilnahme für sie war, unterstreicht auch Katja Steinlechner: Blindzeichnen mit der linken Hand zum Beispiel habe für sie – von Haus aus Perfektionistin – eine ziemliche Herausforderung dargestellt. Und dass das „Netzwerken“ funktioniert, zeigt sich auch am großen Hallo bei der Vernissage.

Eine Geschichte in mehreren Bildern lautete die Aufgabe beim Workshop – jeder hat das auf andere Weise und im eigenen Stil gelöst. Foto: Antje Landmann

Für etliche frühere Teilnehmer habe der „Alexandra-Lang-Jugendkunstpreis Rheinland-Pfalz“ den Einstieg in kreative Berufe zur Folge gehabt, sagt Harry Seifert – auch wenn er natürlich nur Anlagen verstärke, die eh schon vorhanden sind. Eine davon ist Marita Dörr, die 2022 Preisträgerin war und heute an der Kunstakademie in Karlsruhe studiert. Die 22-Jährige aus Germersheim beantwortete den Jugendlichen in diesem Jahr bei den „Kreationstagen“ Fragen zu ihrem Studium. Ihre eigene Teilnahme beschreibt sie als Schlüsselmoment: „Weil man eine Woche von Menschen umgeben ist, die wirklich Lust haben zu kreieren.“ Die Dozenten hätten ihr auch wichtige Anregungen für ihre Mappe für die Akademie-Bewerbung gegeben – eine große Hürde, die man nehmen muss, um überhaupt studieren zu dürfen.

Auch ihr Stil habe sich durch die Kreationstage verändert: „Das Gehirn kribbelt, und man findet überall Inspiration“, sagt sie. „Und es wird Lockerheit reingebracht: schnell zu skizzieren und nicht so sehr festzuhalten.“

Dafür sorgten Übungen wie Speed-Painting, bei dem man jeweils einen Song für die Schattierung, für Mitteltöne, Highlights oder Details hat. Von Heavy Metal bis Rhythm & Blues entsteht dabei in weniger als einer halben Stunde ein komplettes Werk. „Man hat sonst den Drang zur Perfektion und sich mit anderen zu vergleichen“, sagt Marita Dörr. „Bei den ,Kreationstagen’ sind aber alle so unterschiedlich. Jeder hat seinen Standpunkt, der gut ist.“

Die Kunstlehrer sind als Katalysatoren entscheidend

„Wir brauchen kreative Menschen, die mit Mut und Selbstbewusstsein mit jeder Situation zurechtkommen“, betonte Michael Grabis vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium in der vergangenen Woche bei der Preisverleihung im Hunsrück. Wie viel Kreativität und Talent vorhanden sind, zeigt jetzt auch die Auswahl in Neustadt. Katja Steinlechner etwa ist mit ausdrucksstarken Portraits in Acryl vertreten, Isabel Landmann mit einem bemalten Hocker, selbstgestalteten Tarotkarten sowie Eulen-Masken aus Pappmaché.

Generell dominierten in allen Jahrgängen seit 2008 die Preisträgerinnen – zum Teil deutlich. In diesem Jahr sind nur zwei Jungs dabei. Regional lässt sich kein Muster erkennen. Beim ersten Wettbewerb war noch gar niemand aus der Pfalz unter den Prämierten, 2022 lag die Quote bei sieben von elf. In diesem Jahr ist außer den bereits genannten auch noch Ella Bogisch aus Landau dabei. Die entscheidenden Katalysatoren seien dabei die Kunstlehrer, sagen die Verantwortlichen.

Noch Fragen?

Die Siegerarbeiten des diesjährigen Alexandra-Lang-Jugendkunstpreises Rheinland-Pfalz sind bis 29. Mai in der Kunstschule Alena Steinlechner, Rathausstraße 8a, in Neustadt zu sehen. Die Ausstellung soll im Oktober auch im Museum Heylshof in Worms Station machen. Weitere Infos unter www.steinlechner.de sowie www.jugendkunstpreis-rlp.de.

