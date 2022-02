Weindorf-Blick ins neue Jahr: Ob Fenster für die Grundschule, Kita-Erweiterung, Spielplatz-Sanierung – viele Themen beschäftigen Ortsvorsteherin Claudia Albrecht schon lange. Jünger sind Postagentur und schnelles Internet. Dazu gibt es Neuigkeiten.

Wo es aus Sicht von Ortsvorsteherin Claudia Albrecht in Gimmeldingen hakt, dürfte keinen überraschen. Denn fast alle Themen beschäftigen das Weindorf schon lange, teilweise sogar schon zu jener Zeit, als die CDU-Frau noch gar nicht im Amt war, das sie mittlerweile seit acht Jahren innehat. Wie die energetische Fenstersanierung an der Gimmeldinger Grundschule, mit der es auch „in diesem Jahr offenbar nicht losgeht“.

Losgehen wird es allerdings mit der Kita-Erweiterung – vier Jahre, nachdem die Ortsverwaltung aus der alten Schule ausgezogen ist, um mehr Kita-Plätze zu ermöglichen. Sie habe unlängst nachgehakt, wie der Zeitplan aussieht, so Albrecht. Demnach soll Ende 2022 Baubeginn sein, erst im Bestandsgebäude, danach folge der Anbau. Wie schnell es dann gehe, werde wohl auch von Corona abhängen, befürchtet sie.

Spielplatz ab Herbst

Ein drittes Dauerthema: der kleine Spielplatz neben der Meerspinnhalle. Wird er endlich saniert, müssen auch die dort vorhandenen Pappeln fallen, die laut Albrecht ohnehin krank sind. In der aktuellen Vegetationspause werde das wohl nicht mehr passieren. Folglich werde frühestens im Herbst saniert und dann würden auch die Bäume fallen. „Das heißt, dass auch dieses Jahr wieder kein Abschluss in Sicht ist“, meint sie bedauernd.

Positiv im Gesamtzusammenhang Grün: Michael Fuhrer, Leiter der städtischen Grünflächenabteilung, greife ein Uraltthema auf, indem er die Bäume auf dem Kirchplatz und an der Kita ersetze. „Fuhrer ist klasse“, fasst Albrecht die Freude der Ortsverwaltung und vieler Bürger zusammen.

Post in Kosmetikstudio?

Zumindest eine Perspektive scheint es in Sachen Postagentur zu geben: Demnach hat sich die Inhaberin eines Kosmetikstudios in der Herzogstraße bereiterklärt, mit der Post zusammenzuarbeiten, derzeit wird verhandelt. Um kürzere Wege anzubieten, soll außerdem eine Paketstation auf dem Kirchplatz installiert werden, laut Ortsvorsteherin an jener Wand des Kita-Gebäudes, an der es in den Schulhof geht.

Eine Perspektive soll auch die Seniorenarbeit haben, die – wie überall – in Gimmeldingen stark unter der Pandemie zu leiden hatte. „Die Senioren liegen uns sehr am Herzen“, sagt Albrecht und hofft, dass beim Neustart „auch noch das Interesse da ist“. Ebenso wichtig: Nach dem Tod von Andrea Zimmermann habe sich noch kein neuer Dirigent oder neue Dirigentin für den Gesangverein gefunden, „um diese wertvolle Arbeit fortzusetzen“.

Deutsche Glasfaser soll informieren

Bliebe das schnelle Internet. Hier soll das Unternehmen Deutsche Glasfaser endlich sagen, wie der Sachstand ist, „weil wir nicht mehr wissen, was wir den Menschen sagen sollen“, so Albrecht. Es geht vor allem um die Frage, wann die Bauarbeiten starten. Ab dann solle es noch 18 Monate bis zum Anschluss dauern, habe das Unternehmen im Erkundungsverfahren erklärt, erinnert die Ortsvorsteherin. Weil aber nichts geschehe, gebe es nicht wenige Bürger, die wieder aus den Verträgen herauswollten. Albrecht: „Was wäre dann die Konsequenz?“

Leser sind gefragt

Gibt es etwas, worüber Sie, liebe Gimmeldingerinnen und Gimmeldinger, sich in Ihrem Weindorf ärgern? Was sollte Ihrer Meinung nach dringend angepackt werden? Rufen Sie uns am Dienstag, 22. Februar, zwischen 11 und 11.30 Uhr an unter 06321 8903 30. Am Telefon ist unsere Redakteurin Jennifer Back.