Beim Verpacken muss das Neustadter Quodlibet-Team auch mal in die Knie gehen.

Geschenke liebevoll zu verpacken gehört zu Weihnachten wie Christstollen und Adventskalender. Aber nicht jeder ist geschickt oder findet die Zeit dazu. Dann übernimmt der Einzelhandel das Einpacken der Geschenke für seine Kunden – als Serviceleistung. Dafür werden das passende Papier, die Bänder oder Kordeln extra geordert und sogar Sonderschichten eingelegt oder eigene Packplätze im Laden eingerichtet.

In der Neustadter Buchhandlung Quodlibet wird pro Weihnachtssaison rund ein Kilometer Geschenkpapier benötigt – so viel, wie in den anderen elf Monaten insgesamt verbraucht wird. Schon bei der Buchbestellung wird abgefragt, ob eine weihnachtliche Verpackung gewünscht ist, denn dann kann das Quodlibet-Team schon vorarbeiten.

Vorbereiten ist alles

„In der Vorweihnachtszeit fangen wir um 8 Uhr – also vor Ladenöffnung – schon an, die Bestellungen zu sortieren. Rund 90 Prozent der bestellten Bücher sind Weihnachtsgeschenke, die wir verpacken“, sagt Jeanette Jung. Stapelweise werden die Bücher zur Abholung vorbereitet, was den Betriebsablauf während der Öffnungszeiten deutlich entspannt.

Beim Verpacken besonders fordernd: großformatige Kalender. Sie passen auf keinen Tisch. „Dann gehen wir in die Kinderecke und knien auf dem Boden“, so Jung. Seit zwei Jahren bestellt sie Recyclingpapier und neuerdings auch Graspapier. Dieses hat aber einen Nachteil: das Klebeband haftet nicht ... Deshalb wird zusätzlich mit Kordel umwickelt.

Nur für Ehemann ...

Aus Platzgründen gibt es bei Quodlibet nur ein weihnachtliches Papiermotiv. Doch dies ist meist so beliebt, dass manche Kunden auch andere Geschenke dort einpacken lassen wollen. „Wer bei uns ein Buch gekauft hat und für dieselbe Person noch ein Präsent hat, dem packen wir es auch noch ein“, so Jung. Über die Antwort einer Kundin muss sie noch heute schmunzeln. Auf die Frage, ob das Buch als Geschenk verpackt werden solle, antwortete diese: „Nein, das ist nur für meinen Mann!“