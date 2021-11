Zwei neue Sitzgruppen des Pfälzerwald-Vereins (PWV)laden Wanderer zum Picknick bei der Schutzhütte in Lachen-Speyerdorf ein.

Karl Deyhle, Vorsitzender der ehemaligen PWV-Ortsgruppe Lachen-Speyerdorf, hat mit vielen Unterstützern aus dem Verein dafür gesorgt, dass die Sitzgruppe realisiert werden konnte. Da wurde in zahlreichen Stunden gesägt, gehobelt und gestrichen, dann alles zusammengefügt, fest verschraubt und schließlich am Ort montiert. Finanziert wurde das Projekt durch eine Spende der Firma Netlution.

„Da die Hütte am PWV-Fernwanderwegenetz auf der Strecke von Speyer nach Neustadt liegt, freuen sich künftige Wanderer sicher über diese Möglichkeit, gemütlich eine Brotzeit einzunehmen“ sagt Peter Saling, Vorsitzender der PWV-Ortsgruppe Hambach, in der der Lachen-Speyerdorfer Verein aufgegangen war. Saling berichtet, dass teilweise auch Wanderwege umgelegt wurden, um Wanderer an der Rastmöglichkeit vorbeizuführen. Die hölzerne Schutzhütte war seinerzeit ebenfalls von den Pfälzerwäldlern aus Lachen-Speyerdorf gebaut worden, unterstützt vom Technischen Hilfswerk.

Integration gelungen

Saling wertet die neuen Sitzgarnituren auch als Beleg dafür, dass die Integration der PWV-Ortsgruppe Lachen-Speyerdorf in jene aus Hambach gelungen sei. Gemeinsam würden viele Aktivitäten entwickelt. Dazu zählten Hüttendienste auf der Hohe Loog, ein gemeinsamer Wanderplan und eine neu gegründete gemeinsame Mountainbike-Gruppe.