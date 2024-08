Dass Durst ein ernstzunehmendes Problem darstellen kann, ist dem Pfälzer durchaus nicht fremd. Um dem unangenehmen und zuweilen gefährlichen Zustand Abhilfe zu schaffen, werden in der Pfalz regelmäßig große Events veranstaltet, auch bekannt als Weinfest. Man kommt zusammen, um gemeinsam das persönliche Flüssigkeitsreservoir aufzufüllen. Dabei wird in manchen Fällen auch ein wenig übertrieben. Weil in der Region Trauben gut gedeihen, bietet sich deren Nutzung in flüssiger Form geradezu an. Um die Haltbarkeit des Traubensafts über einen gewissen Zeitraum zu gewährleisten, setzt man auf die Vergärung und erhält Wein. Bewährt hat sich zur Löschung des Durstes die Mischung von Wein und Wasser, im allgemeinen als Schorle bekannt. Pfälzer sind naturnahe Menschen, die durchaus auch ein Herz für Tiere haben. Hunde sind als Begleiter gern gesehene Geschöpfe. Und auch sie werden von Durst gequält. Ein normaler Vierbeiner trinkt pro Tag zwischen 20 und 100 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, abhängig von Außentemperatur und Aktivitäten des Tiers. Zurzeit herrschen sommerliche Grade, die das Verlangen nach Durstlöschern steigen lassen. Auch beim Hund. Deshalb ist es nur logisch, dass der Pfälzer für die Fellnasen spezielle Hundeschorlen bereithält. So gesehen auf der Kerwe in Deidesheim.