Wenn ein Figurenspieler ein Stück mit Hasen aufführt, hat er manchmal ein Problem: Es kann passieren, dass die scheuen Langohren sich nicht auf die Bühne wagen. So jedenfalls erlebten es die Kinder am Freitag im Mußbacher Herrenhof, wo das Theater Derendingen „Der kleine Angsthase“ spielte.

Viele Zuschauer sind der Einladung des „Dornerei-Theaters mit Puppen“ gefolgt, und im Nu ist der Saal in der Parkvilla voll besetzt. Gespannte Blicke richten sich nach vorne, als Figurenspieler Ulli Voland aus Tübingen zuerst die Hasenoma Trude, dann den kleinen Enkel Moritz auf die Bühne ruft. Aber niemand erscheint. Die Hasen haben Angst!

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wenn alle gucken, da kann einem schon bange werden. Dem armen Moritz, der dann doch auftaucht, zittern vor lauter Furcht die Ohren. Der Kleine hat es aber auch nicht leicht. Ständig will seine wohlmeinende Oma ihn vor Gefahren warnen und beschützen. Und so wittert auch er bald überall Unheil: bei den großen Hasenkindern, vor Wasser, in dem man ertrinken könnte, oder vor dem Dunkel der Nacht. Beispiele also aus der direkten Lebenswelt der Kinder.

Überbehütung ist auch nicht gut

Regisseur Pierre Schäfer hat Inhalt und Handlung des Stücks gemeinsam mit Puppenspieler Voland erarbeitet. Unaufdringlich und überzeugend zugleich wird gezeigt, wie Ängste und Mutlosigkeit überhand nehmen, wenn die (groß)elterliche Liebe allzu stark behütet. Fürchten tut sich jeder mal, aber vor so vielen Dingen wie der kleine Moritz? Das tut nicht gut.

Die Tischfiguren, gestaltet von Puppenbauer Peter Lutz, werden mit Führungsstab am Kopf bewegt. Sie wirken liebenswert und sympathisch:+ Ihre unterschiedlichen Charaktere zeigt Ulli Voland mit ausdrucksvollem Wechsel seiner Stimme und Sprechweise. Da ist außer der schreckhaften Oma der burschikose Onkel Heinrich, da sind die größeren Hasenkinder, deren Hasenherzen nicht so schnell verzagen, und da ist der putzige Ulli, noch kleiner als Moritz und deswegen sein bevorzugter Spielgefährte.

Die Inszenierung für Kinder ab vier Jahren bringt eine geglückte Mischung aus lustigen und traurigen Momenten auf die Bühne. Etwa wenn Moritz ausgelacht wird, allein bleibt und darüber weint, fühlen die kleinen Zuschauer seinen Schmerz mit. In den furchtsamen „Helden“ können sie sich hineinversetzen, weil Volland ihn einfühlsam und glaubhaft darstellt. Manchmal tauscht er sich mit seinen Figuren sogar aus, als müssten sie den weiteren Ablauf abklären.

Wenn das nicht Beifall verdient!

Die nächtliche Traumszene als Schattenspiel ist bezaubernd, aber kurz bemessen, bevor oben auf der Tischbühne wieder der geschäftige Tag beginnt. Große Spannung baut der Puppenspieler in den Szenen mit einem Fuchs auf: Die Figur des Raubtiers bildet einen starken Gegensatz zu den weichen, textilen Hasen. Das hölzerne Fuchsgesicht hat ein riesiges Maul, in dem bedrohlich scharfe Zähne klappern.

Turbulent wird es dann auf der Spielfläche (Bühne: Martha Rudolf): Im Fuchsmaul eingeklemmt schreit der arme Ulli um Hilfe. Das macht seinen Freund Moritz ungeahnt mutig und aktiv. Alle fiebern mit, und nachdem die Rettung gelingt, ist klar: Kein Hasenkind im Hasendorf wird den früheren Angsthasen je wieder auslachen. Wenn das nicht Beifall verdient! Erst recht gilt der Applaus natürlich dem beschwingten Figurenspieler. Wie gut, dass er die Hasen auf die Bühne locken konnte!