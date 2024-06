„Show must go on“ hieß es am Samstag mal wieder. Diesmal beim Open-Air-Auftritt des Folkrock-Duos „Madison Violet“ im idyllischen Innenhof des Haardter Weinguts Müller-Catoir, wo die Sängerin und Gitarristin Brenley MacEachern aus persönlichen Gründen nicht dabei sein konnte. Lisa MacIsaac brachte die Vorstellung deshalb ohne ihre Partnerin über die Bühne. Das gelang ihr auch leidlich, so dass am Schluss niemand unzufrieden nach Hause musste.

Bis dahin war es aber ein spürbar steiniger Weg für die zierliche Gitarristin, Geigerin und Sängerin mit der ach so klaren Stimme. Zum Glück stand