Viele nutzen die Zeit vor Weihnachten, um mal kurz innezuhalten und Danke zu sagen. Manche drücken ihre Wertschätzung nicht nur mit Worten, sondern gerne auch mit kleinen Geschenken aus – sei es etwas Geld oder eine Flasche Wein.

Auch eine Neustadterin bedankt sich immer bei all jenen, die das ganze Jahr über so zuverlässig arbeiten. Daher gibt es von ihr kleine Aufmerksamkeiten in Form von Geld für den Briefträger oder für den RHEINPFALZ-Zusteller. Und auch die Müllmänner sollen etwas bekommen, betont die Neustadterin. Ihr sei es einfach ein Bedürfnis, zum Jahresende Danke zu sagen. Doch bei der Müllabfuhr ist das gar nicht so einfach, denn verschiedene Unternehmen kümmern sich im Stadtgebiet darum, dass Glas, Papier, Restmüll, Biomüll und Plastikabfälle ordnungsgemäß abgeholt und entsorgt werden. Es gibt in Neustadt also keinen „großen“ Müllmann, der stellvertretend für alle eine Aufmerksamkeit annehmen könnte.

Im Zweifel: überall fragen

Was also tun? Anfrage bei der Stadtverwaltung. Dort freut man sich über das Anliegen der Neustadterin. Drückt es doch eine gewisse Zufriedenheit mit dem Service aus. Aber wirklich weiterhelfen? Da muss auch Pressesprecher Tobias Grauheding passen. Er kann nur auf die Firmennamen verweisen: Prezero Service Südwest GmbH, Rülzheim (Restmüll und Gelber Sack), Süd-Müll, Landau (Bioabfall), Jakob Becker, Schifferstadt (Papier) und Remondis, Edenkoben (Glas). Im Zweifel müsse bei jedem Betrieb angefragt werden, ob die Müllmänner ein kleines Dankeschön mitnehmen dürfen, so Grauheding.

Und zwar eben für jeden einzeln. Oder die Bürger überraschen eben jedes Abfuhr-Team – so wie ja auch der Müll getrennt gesammelt und bereitgestellt wird.

Und was ist mit den Mitarbeitern der Stadt – etwa beim Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN)? Werkleiter Klaus Klein verweist auf die Dienstanweisung „Korruptionsprävention“. Laut der ist das so eine Sache mit Geschenken und Aufmerksamkeiten. Was aber immer geht: Danke sagen – egal wie oft.