Wenn ein Pfälzer an der Nordsee Urlaub macht und zu einem Ostfriesen sagt: Du, ich versteh’ dich nicht, dann heißt das: Mit deinem Plattdeutsch kann ich nichts anfangen. Wenn du schon kein Pfälzisch kannst, sprich bitte Hochdeutsch! Wenn ich als in die Jahre gekommener Erwachsener Jugendliche reden höre, dann fällt mir auf: Die verwenden ganz andere Worte als ich, da wird eine andere Sprache gesprochen. Ich verstehe dann oft nicht.

Wir feiern am Wochenende Pfingsten. Auf den Punkt gebracht könnte man sagen, das Wunder von Pfingsten ist: Menschen verstehen sich über Sprachgrenzen hinweg. Was uns wichtig ist, wird von anderen mitgetragen. Was an Pfingsten geschah, war ein Brückenschlag zwischen Menschen. Dialekte und Sprachen spielten auf einmal keine Rolle mehr. Es war wie ein Brückenschlag zwischen Nationen. Es entstand ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, die Stimmung war begeisternd.

Wir verstehen uns

Wenn man etwas Romantisch-Traumhaftes erlebt hat, spricht man von einem „Gefühl wie an Weihnachten“. Wenn man etwas Schweres erlebt hat, eine Krankheit überstanden hat und wieder aus der Krise herausgekommen ist, sagt man: Ich fühle mich wie neu geboren. Oder: Ich bin wieder aufgestanden. Ein Gefühl wie an Ostern. Komisch, dass das dritte christliche Hochfest im Jahresablauf, Pfingsten, im Gefühlsbarometer der Menschen keinen Haftpunkt hat. An Pfingsten macht man höchstens Urlaub. Aber ich behaupte: Es gibt ein „Gefühl wie an Pfingsten“.

Das passiert nicht alle Tage. Aber einen Zipfel davon können wir so manches Mal spüren: Immer dann, wenn einer zu mir sagt: Du, ich versteh dich gut. Wenn Menschen zueinander sagen: Wir verstehen uns. Dann kann man miteinander Berge versetzen und über das Wasser laufen. Das sind kleine Pfingsten mitten im Alltag. Das Gefühl: Wir verstehen uns. Es gibt Menschen, die mich verstehen und die zu mir stehen. Das ist Pfingsten. Das wünsche ich mir, das wünsche ich Ihnen: gesegnete Pfingsttage und immer wieder ein Gefühl wie an Pfingsten.

Der Autor

Ludger Mandelbaum ist Pfarrer der Paulus-Kirchengemeinde in Hambach.