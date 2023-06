Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine gelungene Jazz-Premiere erlebte das Publikum am Samstag im Saal Löwer in Haßloch: Jazzstar Joe Magnarelli entzückte das Publikum und war seinerseits vom Saal begeistert. New York, denn da kommt der Trompeter her, avancierte quasi zum Vorort von Haßloch, und die 53. Straße heißt jetzt Langgasse 66.

Das Konzert war ein echtes Erlebnis, doch für Ortsunkundige ist erst einmal Suchen angesagt. Der Eingang zur Alten Brauerei Löwer nämlich ist leicht zu übersehen, dann