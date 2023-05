Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als versierte Geschichtenerzählerin erwies sich die Schauspielerin Gabi Mohr, die am Freitagabend gemeinsam mit Gieselbert Hoffmann als „L’una Theater“ die Sommertheaterreihe des „Theaters in der Kurve“ im Hambacher Weingut Schäffer eröffnete. Es sind Geschichten, in denen es um Mut geht, und Mohr erzählt sie nicht nur, sondern lässt sie mit ihrer Darstellung plastisch werden. „Mut meets Märchen“ heißt das Stück, bei dem Hoffmann mit einer Vielzahl von Percussioninstrumenten die passende Klangkulisse beisteuerte.

„Mut kann man gerade in der heutigen Zeit wieder besonders gut gebrauchen“, sagte die Schauspielerin zu Beginn. Ob der fehlende Mut, aus dem