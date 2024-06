Mit ihrer explosiven, kompromisslos leidenschaftlichen Spielfreude begeisterten am Freitagabend die neun Protagonisten des Hambacher Musikfests in der Jakobuskirche die Klassikfreunde. Unter dem Motto „Jubilare“ wurden an die runden Geburts- beziehungsweise Todestage von Fauré, Bruckner und Schönberg erinnert.

Selten hat man die Geigen intensiver schluchzen, das Cello inniger klagen, die Bratsche herzzerreißender weinen hören. Zu verdanken ist dies vor allem dem grandiosen Auftritt der vier