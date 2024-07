Pech mit dem Wetter hatte am Sonntagnachmittag das Sinfonieorchester Neustadt. Der Dauerregen machte es unmöglich, das Konzert wie geplant im Garten des Herz-Jesu-Klosters zu spielen. Glücklicherweise konnte das Orchester in die Hallenkirche ausweichen. Da klang die Musik etwas anders, als sie es draußen getan hätte, doch an der Qualität des Programms gab es nichts auszusetzen.

Jürgen Weisser, der Leiter des Amateurorchesters, hatte am Samstag schon die Probe in die Kirche verlegt. Denn in einem umschlossenen Raum gelten andere akustische Voraussetzungen als im