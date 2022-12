Weihnachten – Zeitenwende vor 2000 Jahren

Wenn’s Weihnachten nicht gäbe, müsste es erfunden werden. Aber das ist es ja eben. Es ist geschenkt, nicht konstruiert – ist Offenbarung, nicht Erfindung. Dass der Schöpfer der Welt in einem Stall geboren wird, hungert, fliehen muss, von allen Freunden verlassen, gekreuzigt wird – das steht quer zur menschlichen Logik und unseren Träumen vom Erfolg. Das muss uns gesagt, das muss uns posaunt werden: Die alles entscheidende Zeitenwende hat schon vor rund 2000 Jahren stattgefunden, der Furchtaustreiber ist uns geboren.

Klar, dass wir uns im tiefsten Winter nach Sonne sehnen – in diesem Jahr des Krieges und der unsicheren Energielage besonders. Auch dass wir uns wenigstens einmal im Jahr für unsere Lieben den Kopf zerbrechen und für ein paar Stunden friedlich zusammenhalten, tut gut. Aber all diese Zutaten sind nur schöner Schein, wenn Jesus nicht geboren wäre. Der Kern von Weihnachten ist: Gott wird Mensch. Er lebt Jesu Leben und meins und deins mit, Mensch. So ist Gott nicht Zuschauer bei all unserem Driss, sondern Mitleidender. Und wir sind auf ewig kostbar und geliebt.

Mit Heiligenschein

Dieser Jesus sieht uns alle mit Heiligenschein: Du, Gott liebt dich und Gott braucht dich. Auch wenn du diese Zusage gern von dir weist, hoffst du im Innersten doch, dass sie gilt. Hast daher hoffentlich deinen Mitgefühl-Speicher randvoll gefüllt und bist bereit für einen Doppel-Wumms an Nächstenliebe und Barmherzigkeit gegenüber den Bedürftigen. Die Geschichte von Christi Geburt gehört zum Urwissen, das unseren Lebensmut speist. Je einsamer und verletzter wir uns in diesen Tagen fühlen, umso inniger hoffen wir, dass uns ein Licht aufgehe.

Ja, noch steht die Vollendung der weihnachtlich heilen Geschichte aus, Friede auf Erden ist noch nicht. Aber die Erzählung von Jesu Geburt zeigt die Welt schon im Zustand der Gnade; da tragen wir in der Faust noch Gewalt, aber im Herzen schon Güte. Man muss diese Geschichte lesen, oder als Bachs Oratorium hören, sonst hat man eine Sensation seines Lebens noch vor sich. Darum hält das Fest der Feste auch manch überflüssige Dekoration aus. Uns gefrorene Seelen wird der Leuchtfeuermensch Jesus hoffentlich auch 2022 wieder einheizen und zum Lieben überreden.

Der Autor

Frank Schuster, Pfarrer an der Martin-Luther-Kirche in Neustadt-Winzingen